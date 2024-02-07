Курс гривні до євро знизився до 40,50 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 8 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,59 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійок, порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,50 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,57/37,59 грн/дол., євро – 40,47/40,48 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 7 лютого, збільшився на 2 копійок – 38,07 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,30 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 7 лютого, залишився без змін – 38,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зменшився на 10 копійок і становить 41,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро – за курсом 40,35 грн.

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