Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар.

Готівковий курс гривні до євро у "ПриватБанку" сьогодні, 8 серпня, укріпився на 5 копійок, - до 41,45 грн за євро (з вчорашніх 41,5 грн). Продати європейську валюту в банку можна за курсом 40,45 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні – 37,35 грн за долар. Продати валюту можна за курсом 36,75 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,85 грн.

Що відбувається з урсом під час війни

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків курс долара в Україні до кінця поточного тижня (13 серпня) перебуватиме у діапазоні 37,1 - 37,5 грн/дол. У зазначений період на ринку буде спостерігатися тенденція до повільного тяжіння курсу долара до офіційного. Тим часом євро до кінця тижня має буде перебувати у диапазоні 40,7-42 грн за євро.

Відео дня

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що на другому тижні серпня ситуація на готівковому валютному ринку докорінним чином не зміниться, а готівковий курс долара та євро перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

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