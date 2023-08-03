Готівковий курс долара та євро перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

На другому тиждні серпня ситуація на готівковому валютному ринку докорінним чином не зміниться, проте можливі ситуативні збільшення курсової різниці з боку обмінників.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня ситуація буде майже такою ж, як і наприкінці липня - на початку серпня: готівковий курс долара та євро перебуватиме в коридорах 37- 37,5 грн за долар та 40,7- 42 грн за євро.

"Поточні коливання не перевищать 0,3 грн, а розмір спреду (різниці між курсом покупки та продажу) також не зазнає суттєвих змін - він збережеться в діапазоні 0,15-0,25 грн, без врахування можливого, але ситуативного "розтягування" обмінними пунктами міжкурсової різниці до 1 грн", - сказав він.

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Крім того, за всіма ознаками, на думку експерта, збережеться баланс між попитом і пропозицією.

"Таким чином, попри нові виклики, що постали перед Україною, ситуація на готівковому валютному ринку залишиться стабільною та прогнозованою. Тому не варто очікувати суттєвих курсових зрушень: збереження "статусу кво" можна вважати цілком прийнятним", - додав банкір.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 3 серпня залишився на тому ж рівні - 37,50 грн/дол.

Щодо євро курс гривні укріпився і сьогодні становить 41,55 грн/євро. Продати американську валюту можна вже за менші кошти: в середньому за курсом 36,90 грн за дол., євро – 40,75 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня у більшості кас банків перебуватиме у коридорі від 36,55 до 38,15 грн/дол., а в обмінниках - від 36,60 до 37,95 грн/дол.

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