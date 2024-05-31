Продати долар можна в середньому за курсом 40,45 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 31 травня, зріс на 10 копійок - до 41,10 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 44,60 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

Який зараз курс у обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 13 копійок і складає 41,13 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,00 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,70 грн/євро (курс продажу – 44,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 31 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,50 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,82 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у зазначив, що впродовж 3-9 червня на валютному ринку діятимуть інерційні процеси: найімовірніше загальні показники ринку будуть на рівні кінця травня.

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