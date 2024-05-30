Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,82 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 31 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,50 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,82 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,55/40,57 грн/дол., євро – 43,85/43,87 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 41,00 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 14 копійок і складає 44,60 грн/євро (курс продажу – 44,30 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 30 травня, зріс на 5 копійок – до 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,60 грн за євро.

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