Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,30 грн/євро.

Національний банк України на середу, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,30 грн/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,70/28,72 грн/дол., до євро - на рівні 32,34/32,36 грн/євро.

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Курс на 25 січня:

Національний банк України на вівторок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/долар.

Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.