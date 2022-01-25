Національний банк України на середу, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,30 грн/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,70/28,72 грн/дол., до євро - на рівні 32,34/32,36 грн/євро.
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Курс на 25 січня:
Національний банк України на вівторок, 25 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,37 грн/дол., тобто гривня ослабла на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на січень:
Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/долар.
Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.