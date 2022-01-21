За словами експерта, ризики, які гнали курс долара вгору в першій половині січня, потроху вщухають.

Наступного тижня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

Довідка УНІАН: максимальний курс долара минулого року був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25. Востаннє долар перевищував позначку 28,6, яку прогнозує експерт, в січні 2018 року. Тоді долар злетів до позначки 28,86.

За словами Шевчишина, курс гривні в п'ятницю, 21 січня, утримується поблизу позначки 28,32 гривень за долар після того, як Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10%, а також посилив вимоги щодо резервування на 2%.

"Ризики, які гнали курс долара вгору в першій половині січня, потроху вщухають. Риторика РФ стає м'якшою, йде пошук дипломатичних варіантів вирішення конфлікту та інвестори припиняють розпродаж українських єврооблігацій", - говорить експерт.

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Портфель нерезидентів в ОВДП з початку 2022 року знизився на більш ніж 7,7 млрд грн і, на думку експерта, відтік збережеться. Але ключовим фактором руху стане посилення грошово-кредитної політики ФРС США.

Шевчишин зазначає, що девальваційні очікування на валютному ринку все ще домінують, що буде підтримувати покупців. Ринок чекає, коли почнуться закупівлі газу, а також сплеск активності імпортерів продуктів і товарів. Сам по собі відкат курсу буде розглядатися як можливість для покупок за більш вигідними цінами.

"Найближчим часом гривня залишиться в діапазоні 28,25-28,40 гривень за долар. Наступного тижня очікуємо рух до рівня 28,65 гривень за долар", - прогнозує Шевчишин.

Курс на 21 січня:

Національний банк України на п'ятницю, 21 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.