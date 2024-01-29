Продати долар можна в середньому за курсом 37,75 грн, євро – 41,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 січня, зріс на 10 копійок – до 38,35 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,75 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 2 копійки – до 38,32 грн/долар (продати долар можна за 38,20 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, залишився на рівні 41,85 грн/євро (курс продажу – 41,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 29 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,78 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,06 грн/євро. Тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Українські банки у 2023 році ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд дол. Найбільше валюти в Україну було завезено у грудні – 1,3 млрд дол., що у місячному вимірі також є рекордним показником з січня 2014 року.

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