Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,17 грн, євро – 41,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 29 січня, подорожчав на 10 копійок – до 38,20 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні також подорожчав на 10 копійок і становить 41,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,60 грн, євро - за курсом 40,95 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 38,17 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подорожчав на 15 копійок і становить 41,84 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 29 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,78 грн/дол., тобто гривня послабилася на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,06 грн/євро, отже, гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 29 січня, зріс на 10 копійок – до 38,35 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 41,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41,00 грн за євро.

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