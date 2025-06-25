Продати долар можна в середньому за курсом 41,53 грн, а євро – 48,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 25 червня, подешевшав на 9 копійок і становить 42,08 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,53 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 6 копійок і складає 48,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,77 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,70 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,80 грн/євро, а курс продажу - 48,62 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 25 червня, складає 106 458 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 442 020 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 25 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро установлено на рівні 48,51 грн за один євро, тобто гривня втратила 49 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні.

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