Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 25 червня, знизився на 10 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився незмінними на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 25 червня, також не змінився і складає 49,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 25 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

За даними на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс євро на середу установлено на рівні 48,51 грн за один євро, тобто гривня втратила 49 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 9 копійок і становить 42,08 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,53 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 6 копійок і складає 48,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

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