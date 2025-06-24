Єна та євро виграли від різкого падіння цін на нафту.

Долар подешевшав після оголошення президентом США Дональдом Трампом про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що спричинило різке падіння цін на нафту, пише Reuters.

У виданні нагадали, що Трамп оголосив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ізраїль погодився на пропозицію Трампа, заявивши, що досяг своєї мети - усунути ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет з боку Тегерана.

Зазначається, що єна та євро виграли від різкого падіння цін на нафту, оскільки і Європейський Союз, і Японія значною мірою залежать від імпорту нафти та зрідженого природного газу, тоді як США є чистим експортером.

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Так, по відношенню до єни долар знизився на 0,75% до 145,03. Євро зріс на 0,27% до $1,1609.

Чутливий до ризику австралійський долар зріс і востаннє торгувався на 0,7% вище, до $0,6506, як і новозеландський долар, яка зросла на 0,75% до $0,6025. Ізраїльський шекель також різко зріс, підскочивши на 1,5% відносно долара до найвищого рівня з лютого 2023 року.

"Це, очевидно, позитивна новина для настроїв щодо ризику", - прокоментував оголошене припинення вогню старший валютний стратег Національного банку Австралії Родріго Катріль.

Що стосується криптовалют, біткоїн зріс на 2% до 105 832 доларів, тоді як ефір підскочив на 3,2% до 2425 доларів, що відображає позитивний настрій інвесторів.

Перемир’я між Іраном та Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, влада Ізраїлю та Ірану звернулися до нього майже одночасно і висловили свою готовність до миру.

Ціни на нафту різко впали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном, що зменшило занепокоєння стосовно перебоїв з постачанням "чорного золота" з головного нафтовидобувного регіону.

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