Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 17 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, трохи зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 44,91 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,25 грн/дол., євро – 44,92/44,93 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,50 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти встановлений на рівні 45,35 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 16 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар. Курс євро сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 45,50 грн за євро.

Крім того, Нацбанк має намір відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до деяких валют. До "чорного списку" загалом потрапили понад 10 валют, зокрема російський та білоруський рублі.

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