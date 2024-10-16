Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,21 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 16 жовтня, залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 45,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,50 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 21 копійку – до 45,21 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому. При цьому продати долар можна за 41,40 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,50 грн/євро, а курс продажу європейської валюти вустановлено на рівні 45,35 грн/євро.

Слід зауважити, що НБУ встановив 16 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Водночас, лфіційний курс Нацбанкук щодо євро встановлений на рівні 44,92 грн/євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Також експерти дали нові поради українцям стосовно того, продавати чи купувати валюту, а також куди вкладати гроші, щоб заробити.

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