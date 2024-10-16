Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 44,85 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 16 жовтня, вкотре залишився на попередньому рівні – 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,85 грн за євро.

Який курс долара в Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подешевшав на 2 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 10 копійок і складає 45,50 грн/євро (курс продажу – 45,35 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 16 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанку щодо євро встановлений на рівні 44,92 грн/євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Економіст Олег Пендзин вважає, що до кінця року долар може подорожчати. Він зазначив, що курс може сягнути позначки в 42,5 гривні за долар. Водночас, на його думку, стрибок курсу долара до 42 гривень не суттєвий. Також експерт нагадав, що в листопаді в США пройдуть вибори президента, результат яких також вплине на курс долара.

Вас також можуть зацікавити новини: