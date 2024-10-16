Зазначається, що список скоротили до 44 валют світу.

Національний банк України має намір відмовитися від розрахунку офіційного курсу гривні до деяких валют. До "чорного списку" загалом потрапили понад 10 валют, зокрема російський та білоруський рублі.

У НБУ повідомили, що в Україні використовують два списки валют для розрахунку офіційного курсу - щоденний на 33 валюти та щомісячний на 24 валюти.

Тепер же регулятор планує сформувати один щоденний кошик, до якого ввійдуть валюти першої групи класифікатора і валюти країни, що забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

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Таким чином, залишаться лише 44 валюти. Із валютного кошика зникнуть валюти Російської Федерації, Білорусі, Алжиру, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Марокко, Киргизстану, Таджикистану, Тунісу.

При цьому перелік коригуватимуть один раз на три роки або частіше, якщо за цими валютами товарообіг з Україною впаде нижче рівня 90%.

Російський рубль - останні новини

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, Київ розірвав усі відносини з Москвою. Діяли лише окремі договори. При цьому російський рубль зник з офіційного курсу.

Крім того, санкції США проти Росії торкнулися Московської біржі, через що в торгах перестали використовувати долар і євро.

15 жовтня стало відомо, що російський рубль рухається до позначки 100 за долар. Водночас ослаблення рубля вже не викликає занепокоєння і нібито піде на користь бюджету РФ на тлі планів зі збільшення витрат у 2025 році.

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