Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 17 червня, зріс на 7 копійок і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок подорожчав на 17 копійок і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 17 червня, також зріс і становить 48,54 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 17 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 48,07 грн за один євро, тобто гривня втратила 38 копійок.

Курс долара сьогодні подорожчав на 5 копійок і в середньому становить 41,75 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 48,45 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,70 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: