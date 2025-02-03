Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, євро – 43,13 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 3 лютого, знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,10 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав одразу на 37 копійок і складає 43,68 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,13 грн за євро.

Скільки коштує долар в Україні в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,86 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 43,85 грн/євро, курс продажу - 43,15 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 3 лютого, складає 95 435 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 033 860 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 3 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,32 грн за один євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

Курс долара в Україні не повернеться до позначки 20 або 30 гривень. За словами економіста Зіновія Свереди, у період війни курси валют формуються за іншою логікою. Він також зазначив, що в умовах війни має працювати стратегія знецінення валюти ворожої країни, а не лише зміцнення своєї.

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