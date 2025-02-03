Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 43,48 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 3 лютого, знизився на 5 копійок і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 15 копійок і складає 43,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 42,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок подешевшав на 17 копійок – до 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 лютого, також знизився і складає 43,48 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 3 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,32 грн за один євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизилася до 41,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,86 грн. Курс готівкового євро складає 43,85 грн/євро, курс продажу - 43,15 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України знизився на 10 копійок і в середньому становить 42,10 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 грн за долар.

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