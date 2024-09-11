Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 12 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,20/41,25 грн/дол., євро – 45,42/45,46 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 41,38 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,30 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 45,85 грн/євро (курс продажу – 45,70 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 11 вересня, зріс на 3 копійки і складає 41,38 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,90 грн за євро.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що регулятор працюватиме над більшою гнучкістю курсу гривні до долара після угоди з Міжнародним валютним фондом.

Вас також можуть зацікавити новини: