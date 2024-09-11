Зазначається, що на валюту впливають результати президентських дебатів у США та очікування звіту про інфляцію.

Долар падає після нічних президентських дебатів у США і напередодні даних щодо інфляції, які можуть дати уявлення про масштаби очікуваного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Видання The Wall Street Journal пише, що опитування CNN показало, що 63% глядачів вважають, що Камала Гарріс здобула перемогу в дебатах над Дональдом Трампом. Його пропозиції, як очікується, піднімуть інфляцію і долар.

Дані щодо інфляції в США навряд чи вирішать дилему ринку щодо того, чи буде ФРС знижувати ставки на 25 або 50 базисних пунктів 18 вересня, хоча свідчення подальшого послаблення цінового тиску все ж таки потенційно послаблять долар, зазначають аналітики Unicredit Research. Індекс долара DXY падає на 0,2% до 101,392.

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Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 11 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня ослабла на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Водночас у валютних обмінниках Києва долар сьогодні залишився на колишньому рівні і становить 41,38 грн/долар у середньому, а продати американську валюту можна за 41,30 грн.

Водночаскурс долара до гривні в "ПриватБанку" 11 вересня зріс на 3 копійки і становить 41,38 грн за долар. Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,78 грн.

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