Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,36 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 13 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,36 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 35 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,82/41,85 грн/дол., а євро – 43,20/43,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці зріс до 41,80 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,80 грн. Курс готівкового євро склав 43,56 грн/євро, а курс продажу - 43,35 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 12 лютого зріс на 10 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро сьогодні залишився незмінним і складає 43,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 42,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль зазначив, що З кінця січня на міжбанківському ринку спостерігалося зміцнення гривні проти долара.

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