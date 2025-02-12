Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 43,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 12 лютого, зріс на 10 копійок і становить 41,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним і складає 43,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,30 гривні, а євро – за курсом 42,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу зріс на 18 копійок і складає 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 12 лютого, подорожчав до 43,67 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 12 лютого зріс на 10 копійок і в середньому становить 42,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 10 копійок і складає 43,55 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,90 гривні за євро.

Нацбанк встановив на 12 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,67 грн/дол., тобто гривня послабилася на 8 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,01 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 11 копійок.

При цьому керівник служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрій Крохмаль зазначив, що З кінця січня на міжбанківському ринку спостерігалося зміцнення гривні проти долара.

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