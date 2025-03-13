Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, а євро – 45,66 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 13 березня, подорожчав на 10 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 44,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подорожчав до рівня 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 13 березня, залишився незмінним і склав 45,66 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 13 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок. Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,40 грн/євро, а курс продажу - 45,20 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у своєму прогнозі зазначив, що поточний стан валютного ринку відносно стабільний, а курс долара цього тижня очікувався в межах 41,4 - 42 гривні за долар на готівковому ринку.

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