Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, а євро – 44,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 13 березня, зріс на 3 копійки і в середньому становить 41,83 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і складає 45,58 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,95 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,40 грн/євро, а курс продажу - 45,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 13 березня, складає 83 147 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 458 220 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 13 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,51 грн/дол., тобто гривня послабилася на 10 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, дещо зміцнилася. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

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