Зазначається, що російський рубль досяг семимісячного максимуму.

У середу, 12 березня, євро досяг п'ятимісячних максимумів на тлі готовності України погодитися на припинення вогню на місяць. Водночас акції коливалися на тлі планів США щодо введення мит на імпорт сталі та алюмінію.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на європейські акції підскочили на 1,1%, а ф'ючерси на індекс FTSE зросли на 0,5% на новинах про те, що США відновлять військову допомогу та обмін розвідувальними даними з Україною після того, як Київ погодився прийняти пропозицію США про припинення вогню.

У вівторок, 11 березня, курс євро сягнув максимального з жовтня рівня в 1,0947 долара, а під час торгів в Азії залишався незмінним на рівні 1,0913 долара. Російський рубль напередодні зріс до семимісячного максимуму.

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У середу набули чинності 25%-ві мита США на сталь і алюміній, які мали доволі слабкий вплив на ціни акцій азіатських сталеливарних заводів і спричинили відповідні мита з боку Європи.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI був рівним, але нестійким. Австралійський бенчмарк закрився на 9,6% нижче лютневого рекорду.

Ринки Гонконгу і Китаю загалом залишалися стабільними, Південна Корея і Тайвань відскочили, а японський індекс Nikkei встояв після падіння до майже шестимісячного мінімуму днем раніше. На Волл-стріт індекс S&P 500 завершив сесію зниженням приблизно на 0,8%.

Президент Дональд Трамп пригрозив, а потім передумав подвоювати мита на сталь і алюміній для Канади до 50%, після того, як Онтаріо відмовилося від планів підняти ціну на експортовану електроенергію.

Долар впав, казначейські облігації зросли, а акції останнім часом зазнали найсильніших розпродажів за останні місяці, оскільки трейдери побоюються, що мита і невизначеність політики зашкодять зростанню економіки США.

"Зараз ми сильно стурбовані з приводу економіки США, не знижуючи прогнозу, але закладаючи ризик рецесії приблизно на 40% у прогноз на рік", - сказав головний світовий економіст J.P. Morgan Брюс Касман.

Інвестори, які переживають за економіку, покарали ритейлерів за невтішні фінансові результати. Так, акції Dick's Sporting Goods впали на 5,7% на тлі похмурих прогнозів, а акції Kohl's Corp впали на 24% після повідомлення про падіння продажів.

Акції туристичних компаній також постраждали після того, як Delta Air Lines скоротила прогноз прибутку вдвічі, а конкуренти United і American Airlines попередили про погіршення результатів, зниження кількості держзамовлень і невизначеності, що впливає на попит.

За ніч канадський долар досяг тижневого мінімуму, але потім відновився до 1,445 за долар. Ф'ючерси на американські акції зросли на 0,2%.

Ієна знизилася з п'ятимісячного максимуму і торгувалася близько 148 за долар. Чутливий до ризику австралійський долар тримався трохи нижче 63 американських центів, а ф'ючерси на нафту марки Brent - трохи нижче 70 доларів за барель.

Падіння фондового ринку США - останні новини

Американський фондовий ринок продовжив падіння - індекс Nasdaq 100 впав на 3,8%, уперше з 2022 року, а індекс S&P 500 впав на 2,6% на тлі запровадження Дональдом Трампом митних тарифів щодо Канади, Мексики та Китаю. Стратеги та економісти підвищують свої прогнози щодо економічного спаду в США.

У Білому домі спробували пояснити стрімке падіння акцій провідних компаній. Там провину за економічну ситуацію в країні частково поклали на попередню адміністрацію.

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