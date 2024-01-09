Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,37 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 січня, подорожчав на 10 копійок – до 39,10 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 43,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,50 грн, євро – за курсом 42,00 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 42,37 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 9 січня, подорожчав на 10 копійок – до 39,30 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 39,40 грн/дол. (продати долар можна за 39,25 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав також на 15 копійок, до 43,10 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

Офіційний курс гривні до долара встановлений Національним банком України на вівторок, 9 січня, на рівні 38,19 грн/дол., тобто гривня послабилася на 11 копійок порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,80 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки порівняно з попереднім курсом.

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