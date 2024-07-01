Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 1 липня, зріс на 3 копійки – до 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,25 грн, євро – за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 4 копійки і складає 40,82 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,73 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок – до 41,05 грн/євро (курс продажу – 43,85 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 1 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,45 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,27 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що потенційний дефолт може вплинути на курс валют в Україні, викликавши девальвацію гривні, проте це не буде критичним для українців.

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