Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 12 вересня, зріс на 7 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 17 копійок і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 45,87 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 7 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро (курс продажу – 45,70 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 12 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з учорашнім показником.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор працюватиме над більшою гнучкістю курсу гривні до долара після угоди з Міжнародним валютним фондом.

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