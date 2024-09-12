Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,35 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 12 вересня, зріс на 5 копійок – до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і, як і вчора, складає 45,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,35 грн за євро.

Скільки сьогодні коштує долар в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 7 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,38 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро (курс продажу – 45,70 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 12 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 45,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок, порівняно з учорашнім показником.

Як пише видання The Wall Street Journal, долар падає після нічних президентських дебатів у США і напередодні даних щодо інфляції, які можуть дати уявлення про масштаби очікуваного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

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