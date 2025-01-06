Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,55 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 6 січня, зріс на 15 копійок і становить 42,60 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 44,20 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,00 грн, євро – за курсом 43,20 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 42,55 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 6 січня, не змінювався і становить 44,05 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва середній курс долара сьогодні вранці становить 42,70 грн/дол., а продати долар можна за 42,61 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

Нацбанк встановив на 6 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,33 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

За даними Bloomberg, станом на 2 січня євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Зниження відбулося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у монетарній політиці зі США.

Вас також можуть зацікавити новини: