Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,33 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 6 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,33 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,11/42,14 грн/дол., євро – 43,37/43,38 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,46 грн/дол., а продати долар можна за 42,42 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складав 44,17 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 3 січня зріс на 5 копійок і становив 42,45 грн за долар. Курс євро в банку незмінний і складав 44,40 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Слід зазначити, що голова НБУ Андрій Пишний розповів, що в 2025 році курс гривні залишатиметься загалом стабільним, хоча дефіцит іноземної валюти у фінансовій системі залишається суттєвим.

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