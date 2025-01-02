Востаннє цей ключовий психологічний поріг було пройдено 2022 року,

Євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Зниження відбулося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у монетарній політиці зі США.

Видання Bloomberg пише, що європейська валюта впала на 0,4% до 1,0314 долара - найнижчого рівня з листопада 2022 року. З кінця вересня, коли він торгувався вище 1,12 долара, його курс упав приблизно на 8%.

Євро подешевшав через побоювання, що орієнтовані на експорт економіки регіону постраждають від митних тарифів США, та очікування, що Європейський центральний банк знижуватиме відсоткові ставки більш агресивно, ніж Федеральна резервна система. Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск на валюту.

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Багато стратегів прогнозують зниження курсу євро до паритету з доларом або навіть нижче цього рівня цього року. Востаннє цей ключовий психологічний поріг було пройдено 2022 року, після того як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичну кризу в Європі та спровокувало загрозу рецесії.

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в банках України 2 січня в середньому становить 42,45 грн/дол. Продати американську валюту можна за середнім курсом 41,85 грн/дол.

Середній курс євро сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 44,30 грн/євро. При цьому продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн/євро.

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