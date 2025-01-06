Продати долар можна в середньому за курсом 41,95 грн, євро – 43,33 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 6 січня, зріс на 15 копійок і в середньому становить 42,60 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,95 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і становить 44,05 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,33 грн за євро.

Скільки коштує долар сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,70 грн/дол., а продати долар можна за 42,61 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,25 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 6 січня, складає 99 349,26 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 181 127,92 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 6 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,09 грн/дол., тобто гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Це стало черговими історичним максимумом долара.

За даними Bloomberg, станом на 2 січня євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Зниження відбулося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у монетарній політиці зі США.

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