Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 19 серпня, зріс на 10 копійок – до 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 45,65 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні – 46,08 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 19 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 19 серпня, зріс на 5 копійок - до 41,50 грн за долар в середньому. Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,10 грн.

Аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, що курс долара в Україні до кінця тижня у більшості банків перебуватиме в межах від 40,60 до 41,75 грн/дол., а в обмінниках - від 40,95 до 41,70 грн/дол.

На думку начальника департамента казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з другої половини серпня поволі стане помітним "курсовий рух" вгору, хоча це не станеться раптово.

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