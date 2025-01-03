Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,37 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 3 січня, зріс на 5 копійок і становить 42,45 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,85 грн, євро – за курсом 43,40 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у пʼятницю складає 42,37 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 3 січня, не змінювався і становить 44,05 грн.

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Нацбанк встановив на 3 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 грн/дол. Таким чином гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що в 2025 році курс гривні залишатиметься загалом стабільним, хоча дефіцит іноземної валюти у фінансовій системі залишається суттєвим.

За його словами, НБУ не дає прогнозів по курсу, і зауважив, що закладений у державному бюджеті курс у 45 гривень за долар "не є для Національного банку ціллю і ніколи не був".

Видання Bloomberg повідомило, що євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки. Зниження відбулося на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у монетарній політиці зі США.

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