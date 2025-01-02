Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 3 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 43,38 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 23 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,09/42,12 грн/дол., а євро – 43,42/43,43 грн/євро.

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В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,46 грн/дол., а продати долар можна за 42,35 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складав 44,38 грн/євро, курс продажу - 44,10 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 2 січня не змінювався і становить 42,40 гривні за долар. Курс євро також незмінний і складає 44,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 гривні, а євро – за курсом 43,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому видання Bloomberg писало, что євро впав до найнижчого рівня щодо долара за останні два роки на тлі побоювань щодо економіки Європи та розбіжностей у монетарній політиці зі США.

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