Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро - 43,10 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 13 травня, зріс на 5 копійок і становить 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 43,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн, євро - за курсом 42,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 16 копійок і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок і становить 43,10 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 39,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 43,15 грн/євро (курс продажу – 43,00 грн/євро).

За офіційним курсом гривня значно послабилася на початку тижня: Національний банк встановив на понеділок, 13 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,72 грн/дол., таким чином, гривня знизилася на 17 копійок. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 38 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Варто зазначити, що начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що можна очікувати, що наприкінці травня курс складе близько 40 грн/дол.

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