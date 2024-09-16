Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,30 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 16 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і складає 46,15 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 грн, євро – за курсом 45,15 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний – 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 22 копійки і складає 46,30 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 13 копійок і складає 41,58 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,50 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 26 копійок і складає 46,22 грн/євро, а курс продажу – 46,05 грн/євро.

При цьому Нацбанк встановив на 16 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,80 грн/євро, тобто гривня послабилася на 34 копійки.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що цього тижня коридор валютних змін становитиме 41,2-41,8 грн/дол. та 44-46,5 грн/євро на готівковому ринку.

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