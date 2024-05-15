Продати долар можна в середньому за курсом 39,55 грн, євро – 42,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 15 травня, залишився на рівні 40,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,55 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 6 копійок і складає 43,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,60 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 40,02 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,91 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 8 копійок і складає 43,35 грн/євро (курс продажу – 43,18 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 15 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,68 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,83 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 14 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подорожчав на 10 копійок – до 43,25 грн за євро.

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