Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,83 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 15 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,68 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,83 грн/євро, тобто гривня знизилася на 8 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,65/39,68 грн/дол., євро – 42,81/42,84 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 травня, зріс на 3 копійки – до 40,00 грн за долар в середньому, продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 43,19 грн за євро. Продати євро можна за курсом 42,58 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 14 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 43,25 грн за євро.

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