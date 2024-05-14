Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,00 грн, євро – 43,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 14 травня, залишився на попередньому рівні – 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 43,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,40 грн, євро – за курсом 42,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і становить 40,00 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок і становить 43,29 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 15 копійок і складає 40,07 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,95 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 43,27 грн/євро (курс продажу – 43,10 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,62 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Вас також можуть зацікавити новини: