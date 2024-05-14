Продати долар можна в середньому за курсом 39,50 грн, євро – 42,58 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 травня, зріс на 3 копійки – до 40,00 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 9 копійок і складає 43,19 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,58 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 40,07 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,95 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 12 копійок і складає 43,27 грн/євро (курс продажу – 43,10 грн/євро).

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Варто зазначити, що у квітні долар на готівковому ринку вже злітав до 40,00 грн, але потім пішов на спад.

Курс валют в Україні – останні новини

Учора, 13 травня, курс долара до гривні у "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж подорожчав на 15 копійок – до 43,15 грн за євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,62 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

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