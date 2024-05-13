Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,62 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,65/39,68 грн/дол., євро – 42,82/42,84 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 3 копійки і складає 39,92 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 43,15 грн/євро (курс продажу – 43,00 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 13 травня, зріс на 5 копійок і становить 40,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок – до 43,15 грн за євро.

Варто зазначити, що начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що можна очікувати, що наприкінці травня курс складе близько 40 грн/дол.

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