Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,17 грн, євро - 41,31 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 13 лютого, зріс на 15 копійок – до 38,20 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 41,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,60 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 38,17 грн. Курс євро при оплаті карткою зріс на 17 копійок – до 41,31 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 13 лютого, зріс одразу на 20 копійок - до 38,30 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 41,50 грн за євро.

У столичних валютних обмінниках долар сьогодні подорожчав на 19 копійок – до 38,32 грн/долар в середньому, а курс євро в обмінниках зріс на 9 копійок – до 41,59 грн/євро.

Нацбанк у вівторок, 13 лютого, підвищив офіційний курс долара до гривні до рівня 37,90 грн/дол. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,81 грн/євро.

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