Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,81 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 13 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,90 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 28 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,81 грн/євро, тобто гривня послабилася на 30 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,90/37,93 грн/дол., євро – 40,82/40,85 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 12 лютого, зріс на 5 копійок – до 38,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав одразу на 25 копійок і становить 41,55 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,55 грн за одиницю іноземної валюти.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва 12 лютого подорожчав на 9 копійок – до 38,13 грн/долар (продати долар можна за 38,06 грн). Курс євро в обмінниках сьогодні зріс на 23 копійки – до 41,50 грн/євро (курс продажу – 41,35 грн/євро).

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