Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,31 грн, євро – 41,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 14 лютого, зріс на 20 копійок – до 38,40 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,80 грн, євро - за курсом 40,60 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 14 копійок і складає 38,31 грн. Курс євро при оплаті карткою зріс на 18 копійок – до 41,49 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 14 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,13 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 23 копійки порівняно з сьогоднішнім показником. Євро ж за офіційним курсом НБУ в середу подорожчав на 31 копійку – курс встановлений на рівні 41,12 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 14 лютого, подорожчав на 17 копійок – до 38,47 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 41,65 грн за євро.

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