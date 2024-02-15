Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,77 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 16 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,95 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 23 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 40,77 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,86/37,89 грн/дол., євро – 40,72/40,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 15 лютого, залишився на попередньому рівні – 38,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 4 копійки і становить 41,56 грн за євро.

Як прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступний тиждень на валютному ринку матиме всі ознаки стабільної динаміки, а коливання курсу на готівковому ринку відбуватимуться в рамках 37,8-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро.

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