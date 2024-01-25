Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро - 41,67 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 25 січня, подорожчав на 5 копійок – до 38,05 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 15 копійок і становить 41,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,85 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і становить 41,67 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на четвер, 25 січня, підвищив офіційний курс долара до гривні, встановивши його на рівні 37,53 грн/дол. Отже, гривня послабилася на 8 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,88 грн/євро, тобто гривня послабилася на 19 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 25 січня, зріс на 5 копійок – до 38,20 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 5 копійок і складає 41,75 грн за євро.

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