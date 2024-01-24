Курс гривні до євро встановлено на рівні 40,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 25 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,53 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 40,88 грн/євро. Тобто гривня послабилася на 19 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,47/37,50 грн/дол., євро – 40,88/40,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 січня, залишився на рівні вчорашнього показника – 38,15 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,70 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 24 січня, подешевшав на 5 копійок - до 38,00 грн за долар (з 38,05 грн у вівторок). Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,70 грн за євро.

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